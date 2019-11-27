Азар должен успеть восстановиться к матчу с «Барселоной» «Классико» пройдет 18 декабря на «Камп Ноу».

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Травма голеностопа полузащитника «Реала» Эдена Азара, которую он получил во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2), не должна оказаться серьезной, сообщает The Real Champs.

28-летний бельгиец вышел в стартовом составе «Реала» и был заменен на 68-й минуте на Гарета Бэйла после стыка со своим соотечественником Тома Менье. После игры главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что у Азара не только ушиб, но и вывих.

Впрочем, по информации источника, полузащитник не должен пропустить много времени. К перенесенному матчу с «Барселоной», который запланирован на 18 ноября, Азар должен вернуться в строй.

Азар проводит первый сезон за «Реал». В 13 матчах примеры и Лиги чемпионов у него один гол и четыре результативные передачи.

В ближайшем матче 30 ноября «Реал» сыграет в гостях с «Алавесом» в 15-м туре примеры.