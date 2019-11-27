Фрэнк Лэмпард – о «Валенсии»: Этот матч нам нельзя проиграть «Челси» сыграет в гостях с «Валенсией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с «Валенсией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот матч нам нельзя проиграть, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт «синих». – Это не значит, что, если мы проиграем, то вылетим, но наша ситуация значительно усложнится.

Что мы сделали, так это начали демонстрировать футбол уровня плей-офф чуть раньше, еще на групповом этапе. Это не проблема. Реальность такова, что на этом уровне рано или поздно приходится прибегать к этому».

Напомним, после четырех туров у трех команд группы H – «Аякса», «Челси» и «Валенсии» – по семь очков.

В первом туре «Челси» проиграл «Валенсии» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Матч «Валенсия» – «Челси» пройдет 27 ноября на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало – 20:55 (мск).