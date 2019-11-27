Тэмми Абрахам: Лига чемпионов – это сбывшаяся мечта, не хотим, чтобы она заканчивалась

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал предстоящий матч с «Валенсией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«На данный момент это самый важный матч сезона, однако мы тренировались как обычно, и все вели себя как обычно, – приводит слова 22-летнего форварда официальный сайт «синих». – Нам всем очень нравятся тренировки, и мы стараемся не терять концентрацию.
Для многих (Лига чемпионов) это наша сбывшаяся мечта, и мы не хотим, чтобы она заканчивалась. Мы хотим идти дальше, бороться и демонстрировать лучшее, что мы умеем».
Напомним, после четырех туров у трех команд группы H – «Аякса», «Челси» и «Валенсии» – по семь очков.
В первом туре «Челси» проиграл «Валенсии» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Матч «Валенсия» – «Челси» пройдет 27 ноября на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало – 20:55 (мск).