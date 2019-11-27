Мешков назначен на матч «Зенит» – «Спартак», на VAR будет работать Вилков Стали известны арбитры матчей 18-го тура РПЛ.

Новости СМИ2 Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. 30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» (Самара) – «Уфа» (Уфа): Станислав Васильев (Ижевск);

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Урал» (Екатеринбург): Алексей Сухой (Люберцы);

«Ахмат» (Грозный) – «Рубин» (Казань): Игорь Панин (Дмитров); 1 декабря (воскресенье)

«Сочи» (Сочи) – «Оренбург» (Оренбург): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва): Сергей Карасев (Москва);

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва): Виталий Мешков (Дмитров), VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород); 2 декабря (понедельник)

«Краснодар» (Краснодар) – «Тамбов» (Тамбов): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), VAR – Алексей Сухой (Люберцы);

«ЦСКА» (Москва) – «Арсенал» (Тула): Николай Волошин (Смоленск).