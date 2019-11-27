Нуну может сменить Эмери в «Арсенале» Агент португальца дружит со спортивным директором «канониров».

Загрузка...

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может стать основным претендентом на то, чтобы возглавить «Арсенал» в случае отставки испанца Унаи Эмери, сообщает The Daily Mail.

Будущее Эмери в клубе остается под вопросом в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне. После 13 туров «канониры» набрали 18 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Кроме того, «Арсенал» завершил выступление в Кубке лиги.

Отметим, что спортивного директора клуба Рауля Санльеи связывает давняя дружба с агентом Жорже Мендешом, который представляет интересы Нуну.

Под руководством португальца «волки» набрали 19 очков и идут на пятом месте. В прошлом сезоне, который стал для «Вулверхэмптона» первым после возвращения в премьер-лигу, команда заняла седьмое место.

В четверг «Арсенал» примет «Айнтрахт» в пятом туре группового этапа Лиги Европы, а в воскресенье сыграет в гостях с «Норвичем» в 14-м туре премьер-лиги.