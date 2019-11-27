Алан Дзагоев: Нужно реабилитироваться перед болельщиками Встреча ЦСКА - «Лудогорец» состоится 28 ноября в Москве.

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».

«Бывает, что нужно реабилитироваться перед собой и болельщиками. Постараемся это завтра делать. Проигрывать с таким счетом не позволительно. Но так бывает. И «Реал» «Барселоне» проигрывал 0:5. Главное — извлечь уроки. Гончаренко нам сегодня обо всем расскажет, мы приложим все усилия, чтобы взять реванш», - передает слова Дзагоева Sport24.ru.

В матче первого тура «Лудогорец» в Болгарии разгромил ЦСКА со счетом 5:1.

После четырех игр ЦСКА занимает последнее место в группе Н, имея в своем активе одно очко.

Лидирует в квартете «Эспаньол», набравший десять очков, далее расположились «Лудогорец» и «Ференцварош», у которых шесть и пять очков соответственно.