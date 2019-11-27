Виктор Гончаренко: Мы действовали слишком нерационально в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, что не получилось у его команды в предыдущих матчах лиги Европы.
«Мы не делим игры на матчи чемпионата России и Лиги Европы. Мы много сил на этом турнире потратили, играли нерационально, много прессинговали и это оборачивалось против нас. Но это хорошая школа для молодых футболистов. Другие команды играли более рационально», - приводит слова тренера ТАСС.
Напомним, 28 ноября столичный ЦСКА примет дома болгарский «Лудогорец» в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА.
После четырех туров ЦСКА набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу группы Н. Лидером квартета является «Эспаньол» с десятью очками, следом расположились «Лудогорец» и «Ференцварош», у которых шесть и пять очков соответственно.
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