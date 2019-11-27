Виктор Гончаренко: Мы действовали слишком нерационально в Лиге Европы Армейцы замыкают турнирную таблицу своей группы.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, что не получилось у его команды в предыдущих матчах лиги Европы.

«Мы не делим игры на матчи чемпионата России и Лиги Европы. Мы много сил на этом турнире потратили, играли нерационально, много прессинговали и это оборачивалось против нас. Но это хорошая школа для молодых футболистов. Другие команды играли более рационально», - приводит слова тренера ТАСС.

Напомним, 28 ноября столичный ЦСКА примет дома болгарский «Лудогорец» в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА.

После четырех туров ЦСКА набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу группы Н. Лидером квартета является «Эспаньол» с десятью очками, следом расположились «Лудогорец» и «Ференцварош», у которых шесть и пять очков соответственно.