«МЮ» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере 17-летнего форварда «Питерборо» Руководство «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к нападающему «Питерборо Юнайтед» Рики Джейд-Джонсу.

По информации Daily Mail, Джейд-Джонс стал одной из целей для «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Как отмечает издание, на дебютном матче нападающего в первой лиге (третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии) против «Бертона» (1:0), который состоялся в минувшую субботу, присутствовали скауты «Ливерпуля», «Лестера», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Считается, что «Тоттенхэм» также заинтересован в 17-летнем форварде, который в настоящее время оценивается примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Добавим, что Джейд-Джонс, подписавший в начале ноября полноценный контракт с клубом, провел четыре матча за основную команду «Питерборо».