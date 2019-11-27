Ярослав Ракицкий: Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне целоваться

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о традиции полузащитника Магомеда Оздоева целовать его в лысину перед исполнением штрафных ударов.
– Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне, – сказал 30-летний украинец в интервью «Фонтанке». – Я стесняюсь.
– И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?
– Ну да, три гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо.
Отметим, что в нынешнем сезоне Ракицкий забил один гол в 22 матчах. В среду «Зенит» сыграет с «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:55 (мск).
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