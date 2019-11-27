Марселиньо: ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно Нападающий «Лудогорца» Марселиньо – о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

Новости СМИ2 - Считаю, что ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно, - приводит слова Марселиньо ТАСС. Напомним, что встреча состоится 28 ноября в Москве и начнется в 20:55 (мск). Первый матч команд завершился крупной победой болгарского клуба со счетом 5:1.