Константин Лепехин: История с болельщиками повлияет на Дзюбу Футболист подвергся оскорблениям во время матча за сборную России.

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о скандальных событиях вокруг нападающего питерского клуба Артема Дзюбы.

«На Дзюбу история с болельщиками повлияет. Такое поведение на трибунах и травля абсолютно неприемлемы. Это касается всех футболистов, не только Дзюбы.

Артем – лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают, в отличие от многих других. Если есть группа недовольных, на публику такое лучше не выносить. Надеюсь, это только раззадорит и подстегнет Артема», – цитирует Лепехина «Чемпионат».

После ухода Игоря Акинфеева нападающий «Зенита» был назначен капитаном сборной России. Он помог команде дойти до ¼ финала ЧМ-2018, а также досрочно выйти на Евро-2020.