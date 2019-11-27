Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой» - Советский спорт
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27 ноября 2019 23:35ФутболГичунцев Артур

Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»

Встреча состоится в Лиссабоне 10 декабря.

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев, а также защитник питерского клуба Ярослав Ракицкий, не помогут своей команде в матче против «Бенфики».

Сегодня, 27 ноября россияне обыграли «Лион» (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встречи Кузяев и Ракицкий получили по желтой карточке, из-за чего им придется пропустить поединок с «Бенфикой».

Если в заключительном туре «Зенит» обыграет португальцев, а «Лион» хотя бы разойдется миром или уступит «РБ Лейпциг», то команда Сергея Семака выйдет в плей-офф. Все матчи пройдут 10 декабря.

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