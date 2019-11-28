ЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы Начало матча – 20:55 (мск).

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ЦСКА примет «Лудогорец» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

После четырех туров «Лудогорец» набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.

В первом туре болгары крупно победили армейцев (5:1). Румын Клаудиу Кешерю оформил хет-трик, по голу забили бразилец Вандерсон и голландец Джоди Лукоки. Отметим, что все пять мячей ЦСКА пропустил во втором тайме. У гостей отличился защитник Игорь Дивеев.

Для сохранения шансов на выход в 1/16 финала ЦСКА необходимо выигрывать самому и рассчитывать на то, что в параллельном матче «Эспаньол» победит «Ференцварош».

Матч ЦСКА – «Лудогорец» пройдет 28 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало – 20:55 (мск).