Дуглас Сантос: С пользой провели время перед матчем с «Лионом» и заслуженно победили «Зенит» выиграл у «Лиона» в Лиге чемпионов.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург».

«Игра была сложной, как мы и ожидали, – приводит слова 25-летнего бразильца официальный сайт УЕФА. – У нас получилось быть сфокусированными все 90 минут этого матча.

Времени на подготовку к встрече с «Лионом» было немного, но мы провели его с пользой. В итоге одержали заслуженную победу».

Напомним, голы в ворота французов забили форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. «Зенит» набрал семь очков, догнал «Лион» и опередил его по личным матчам. В заключительном туре 10 декабря чемпионы России сыграют с «Бенфикой» в Лиссабоне.