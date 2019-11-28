Артем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война - Советский спорт
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28 ноября 2019 10:10ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война

«Зенит» примет «Спартак» в 18-м туре премьер-лиги.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0) на стадионе «Санкт-Петербург» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в премьер-лиге.

«После игры я буду думать о своих пацанах, – сказал 31-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе, – завтра (в четверг) хорошо отдохну спокойненько, и уже в пятницу начну думать, готовиться. В принципе, я держу их в голове, что ж лукавить-то. Посмотрим, впереди война. Будем стараться победить».

Напомним, болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче предыдущего тура с «Уралом» (0:0), за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Матч 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет 1 декабря на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 19:00 (мск).

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