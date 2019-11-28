Магомед Оздоев: Будем готовы к «Бенфике» «Зенит» победил «Лион» и поднялся на второе место в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги матча с «Лионом» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург».

«Оба матча с «Лионом» получились очень сложными, – приводит слова 27-летнего игрока официальный сайт УЕФА. – Но мы хорошо подготовились и сделали все, что нужно для победы. Теперь все мысли об игре в Лиссабоне, мы будем готовы и к ней».

Напомним, на 84-й минуте Оздоев забил второй гол в ворота французов. В первом тайме счет открыл форвард Артем Дзюба.

«Зенит» набрал семь очков и поднялся на второе место, опередив «Лион» по личным матчам. В заключительном туре 10 декабря чемпионы России сыграют с «Бенфикой» в Лиссабоне.