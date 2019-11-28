Серджио Бузато: В натурализованных игроках нет необходимости Итальянец утвержден главным тренером женской сборной России.

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Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато заявил, что не собирается привлекать в национальную команду натурализованных игроков.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость, – приводит «Р-Спорт» слова 53-летнего итальянца. – Зачем? В чемпионате России немало игроков, которые в перспективе могут играть за сборную России.

Моя главная задача – чтобы сборная России стабильно была в топ-3 на всех турнирах. Если мы выиграем медаль, а на следующем турнире займем десятое место – это нехорошо».

Напомним, 25 ноября Бузато был утвержден главным тренером сборной России. Он возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера в сентябре после отставки Сергея Панкова и привел к бронзовым медалям Кубка мира в Японии. Контракт с Бузато рассчитан до конца Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Бузато впервые стал работать в России в 1999 году, когда вошел в тренерский штаб мужской сборной. Также он руководил московским«Динамо» (2004-2007), «Уралом» (2010-2011), «Зенитом» (2011-2012), «Факелом» (2012), «Зенитом» СПб (2017-2018). С июня 2019 года он вновь работает в московском «Динамо».