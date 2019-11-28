Фрэнк Лэмпард: Мы почти победили, но и почти проиграли

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Валенсией» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Месталья».
«Мы почти победили, но и почти проиграли, – приводит слова британца официальный сайт УЕФА. – Надо быть честным: играть здесь непросто. Но все остается в наших руках, и мы должны быть довольны этим. В нашей игре были моменты, которые меня не разозлили, что необычно для нас в этом сезоне. Но мы упустили возможности, чтобы сделать счет 3:1».
Напомним, пропустив первым, «Челси» затем забил два гола и все же не смог удержать победу, позволив датчанину Даниэлю Вассу сравнять счет на 82-й минуте.
За тур до окончания группового этапа «Челси» занимает третье место в группе H, уступая «Валенсии» по личным матчам. В заключительном матче 10 декабря «синие» сыграют дома с «Лиллем», который точно останется четвертым.
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