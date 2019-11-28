Фрэнк Лэмпард: Мы почти победили, но и почти проиграли - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 ноября 2019 11:41ФутболЛипкин Антон

Фрэнк Лэмпард: Мы почти победили, но и почти проиграли

«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в пятом туре группового этапа.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Валенсией» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Месталья».

«Мы почти победили, но и почти проиграли, – приводит слова британца официальный сайт УЕФА. – Надо быть честным: играть здесь непросто. Но все остается в наших руках, и мы должны быть довольны этим. В нашей игре были моменты, которые меня не разозлили, что необычно для нас в этом сезоне. Но мы упустили возможности, чтобы сделать счет 3:1».

Напомним, пропустив первым, «Челси» затем забил два гола и все же не смог удержать победу, позволив датчанину Даниэлю Вассу сравнять счет на 82-й минуте.

За тур до окончания группового этапа «Челси» занимает третье место в группе H, уступая «Валенсии» по личным матчам. В заключительном матче 10 декабря «синие» сыграют дома с «Лиллем», который точно останется четвертым.

Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну Проиграв дома «Байеру» U19, юношеская команда железнодорожников вслед за сверстниками из «Зенита» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках. 27.11.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Александр Бубнов: «Зенит» играл сбалансированно и грамотно тактически Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык Магомед Оздоев: Будем готовы к «Бенфике»
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Маринато Гилерме: «Локомотив» не заслужил такого поражения После матча Лиги чемпионов «Локомотив» – «Байер» своим мнением поделились игроки хозяев Маринато Гилерме и Мацей Рыбус. 27.11.2019 00:00 Футбол Григорьевская Юлия
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Восхождение «Спартака» продолжается, «Нефтехимик» в ступоре Матч москвичей и нижнекамцев ожидался с интересом по двум причинам. Продолжит ли «Спартак» свое восхождение и победную серию из трех побед? Сможет сенсационный на старте сезона «Нефтехимик» прервать череду из четырех поражений? 25.11.2019 22:15 Хоккей Трофименко Кирилл
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Борис Игнатьев: Для победы над «Лионом» «Зениту» нужен кураж Известный футбольный эксперт оценил шансы «Зенита» в игре Лиги чемпионов против «Лиона». 27.11.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
11:51 Баскетбол Швед не поможет «Химкам» в матче с «Фенербахче»
11:41 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мы почти победили, но и почти проиграли
11:39 Футбол Полузащитник «Реала» Вальверде продлил контракт с клубом
11:30 Футбол Месси забил «Боруссии» и установил рекорд Лиги чемпионов
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Зенит» играл сбалансированно и грамотно тактически
11:02 Формула-1 «Уильямс» объявил о подписании контракта с Латифи
10:57 Футбол Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык
10:49 Футбол Серджио Бузато: В натурализованных игроках нет необходимости
10:40 Футбол Месси и Левандовски претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
10:37 Хоккей Евгений Малкин: У меня сейчас огромная уверенность в себе
10:31 Футбол Магомед Оздоев: Будем готовы к «Бенфике»
10:21 Хоккей НХЛ признала Малкина первой звездой игрового дня
10:20 Футбол Михаил Кержаков: Главное – победа, но и «на ноль» сыграть очень приятно
10:10 Футбол Артем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война
10:05 Хоккей Ничушкин отметился передачей в победном матче против «Эдмонтона»
09:58 Футбол Артем Дзюба: Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело
09:42 Футбол Дуглас Сантос: С пользой провели время перед матчем с «Лионом» и заслуженно победили
09:35 Футбол Бранислав Иванович: С «Бенфикой» будет еще один финал
09:35 Хоккей Варламов не спас «Айлендерс» от поражения в игре против «Лос-Анджелеса»
09:23 Футбол ЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array