Фрэнк Лэмпард: Мы почти победили, но и почти проиграли «Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в пятом туре группового этапа.

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Валенсией» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Месталья».

«Мы почти победили, но и почти проиграли, – приводит слова британца официальный сайт УЕФА. – Надо быть честным: играть здесь непросто. Но все остается в наших руках, и мы должны быть довольны этим. В нашей игре были моменты, которые меня не разозлили, что необычно для нас в этом сезоне. Но мы упустили возможности, чтобы сделать счет 3:1».

Напомним, пропустив первым, «Челси» затем забил два гола и все же не смог удержать победу, позволив датчанину Даниэлю Вассу сравнять счет на 82-й минуте.

За тур до окончания группового этапа «Челси» занимает третье место в группе H, уступая «Валенсии» по личным матчам. В заключительном матче 10 декабря «синие» сыграют дома с «Лиллем», который точно останется четвертым.