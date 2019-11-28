Матс Хуммельс: «Барселона» сыграла отлично «Барселона» обыграла «Боруссию» со счетом 3:1.

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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс поделился мнением о матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Месси на пике формы — лучший футболист, которого я когда-либо видел, — приводит слова Хуммельса Goal.com. — «Боруссия» была недостаточно хороша для победы над «Барсой». Нам удалось создать слишком мало моментов. А вот «Барселона» отлично сыграла. Месси как всегда был опасен».

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле обыграла «Боруссию» со счетом 3:1. В составе сине-гранатовых отличились Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн. Гол престижа забил Джейдон Санчо.

После этой встречи «Барса» гарантировала себе выход из группы с первого места. В активе команды 11 очков.

За вторую путевку в плей-офф поборются «Боруссия» и миланский «Интер». Обе команды набрали по 7 очков.

В последнем туре «Интер» примет дома «Барселону», а «Боруссия» – пражскую «Славию».