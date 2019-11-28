Пономарев – о матче с «Лудогорцем»: ЦСКА не на кого рассчитывать - Советский спорт
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28 ноября 2019 12:41ФутболГичунцев Артур

Пономарев – о матче с «Лудогорцем»: ЦСКА не на кого рассчитывать

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 20.55 мск.

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о проблемах столичного клуба перед матчем против «Лудогорца» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Отметим, что на старте соревнований команда Виктора Гончаренко проиграла болгарскому клубу со счетом 1:5.

«Надо отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5, это слишком крупно… Не думаю, что «Лудогорец» сможет повторить такой результат хотя бы еще раз.

ЦСКА сегодня победит, где-нибудь в районе 1:0. Армейцы под конец года вроде разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не выйдем, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных игроков нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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