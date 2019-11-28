Марко Ройс: Мы не чувствуем полной уверенности в себе «Боруссия» проиграла «Барселоне» на «Камп Ноу» в матче Лиги чемпионов.

Загрузка...

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс подвел итоги матча с «Барселоной» (1:3) в пятом туре группового этапа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

«Мы понимали, с чем столкнулись, – приводит слова 30-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Мы здорово двигали мяч, но испытывали трудности с тем, чтобы проникать в финальную треть поля. Если мы там теряем мяч, нужно смелее идти в прессинг и применять его с большей энергией.

Сейчас наши дела идут не очень хорошо. Нам также не хватает удачи. Мы всегда хотим победить, но надо признать, что не чувствуем полной уверенности в своих силах».

Отметим, что «Боруссия» не может победить в трех матчах подряд. Перед игрой с «Барселоной» команда сыграла вничью с «Падерборном» (3:3) и проиграла «Баварии» (0:4).

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря «Боруссия» сыграет дома со «Славией».