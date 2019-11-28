Александр Медведев: Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником «Зенит» выиграл у «Лиона» в Лиге чемпионов.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником, – приводит ТАСС слова Медведева, – если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, подстраховывают друг друга. На поле мы увидели команду – это касается действий и в атаке, и в обороне».

Напомним, голы в матче забили форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. «Зенит» набрал семь очков и вернулся на второе место в группе G, опередив «Лион» по личным матчам (игра во Франции завершилась вничью – 1:1).

В заключительном туре 10 декабря чемпионы России сыграют с «Бенфикой» в Лиссабоне. Отметим, что «Зенит» может опуститься на третье место даже в случае победы (если по десять очков наберут «РБ Лейпциг», «Лион» и «Зенит», преимущество будет за немцами и французами), так и остаться на втором в случае поражение (если по четыре очка наберут «Зенит», «Лион» и «Бенфика»).