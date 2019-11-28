Месси стал лучшим плеймейкером года по версии IFFHS Аргентинец признан лучшим уже в четвертый раз.

Загрузка... Опубликован рейтинг лучших плеймейкеров года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Победителем с большим отрывом стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (299 очков). Вторым оказался бельгиец из «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (85 очков), замкнул тройку призеров его соотечественник Эден Азар («Челси»/«Реал», 55). Ранее аргентинец становился лучшим в 2015, 2016 и 2017 годах.