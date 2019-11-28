Микаэль Брага: «Зенит» – единственный российский клуб, кто имеет черты европейского менталитета Накануне, 26 ноября команда Сергея Семака обыграла «Лион» в матче Лиги чемпионов (2:0).

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Итальянский журналист Микаэль Брага отметил, что питерский «Зенит» старается соответствовать европейским стандартам. При этом он сообщил, что чемпион России чуть ли не единственный, кто работает в этом направлении.

«Зенит» – единственный из российских клубов кто имеет достаточно черт европейского менталитета. В этом направлении движется и «Краснодар», но ему еще далеко. Я не говорю, что российские клубы должны полностью вести себя по-европейски. Они должны совмещать в себе европейскую и российскую душу, что сейчас делает «Зенит», – цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».