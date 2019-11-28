Микаэль Брага: «Зенит» – единственный российский клуб, кто имеет черты европейского менталитета

Итальянский журналист Микаэль Брага отметил, что питерский «Зенит» старается соответствовать европейским стандартам. При этом он сообщил, что чемпион России чуть ли не единственный, кто работает в этом направлении.
«Зенит» – единственный из российских клубов кто имеет достаточно черт европейского менталитета. В этом направлении движется и «Краснодар», но ему еще далеко. Я не говорю, что российские клубы должны полностью вести себя по-европейски. Они должны совмещать в себе европейскую и российскую душу, что сейчас делает «Зенит», – цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».
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