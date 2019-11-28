Гусев уверен, что ЦСКА обыграет «Лудогорец» На старте соревнований армейцы уступили болгарскому клубу со счетом 1:5.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев дал комментарий перед матчем против «Лудогорца» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Уверен, что ЦСКА сегодня победит – на этот счет нет никаких сомнений. Я поддерживаю эту команду, у меня большие ожидания от этого вечера», – цитирует Гусева Sport24.ru.

Напомним, встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 20.55 мск.