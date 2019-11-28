Роман Широков: Дзюба любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому ему близка тема войны Встреча 18-го тура РПЛ состоится 1 декабря и стартует в 19.00 мск.

Загрузка...

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков оценил заявление форварда Артема Дзюбы, который является воспитанником красно-белых, а ныне защищает цвета питерцев. Ранее нападающий заявил, что предстоящий матч против столичного клуба он воспринимает как войну.

«Спартак» – «Зенит» – это война между клубами на футбольном поле. Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц. Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле – не более.

Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Добавим, что Дзюба является покинул «Спартак» в 2015 году. За столичный клуб форвард отыграл 158 матчей и забил 36 голов.