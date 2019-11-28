ЦСКА – «Лудогорец». Стартовые составы команд ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч 5-го тура группвого этапа Лиги Евпроы, который состоится сегодня в Москве.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Ахметов, Дзагоев, Нисимура, Бийол, Шарлия, Щенников.

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

Запасные: Ренан, Битон, Шверчок, Чибота, Дяков, Икоко, Моци.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Отметим, что если ЦСКА не сможет одержать победу в сегодняшнем матче, то лишится шансов на выход в плей-офф европейского турнира. Также армейцы не смогут выйти из группы, если «Ференцварош» сможет набрать очки в домашнем матче против «Эспаньола».