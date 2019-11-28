«Краснодар» – «Базель»: Ари открыл счет в матче В Краснодаре в эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем».

Загрузка... Счет в этой встрече открыл нападающий краснодарской команды Ари, реализовавший 11-метровый удар. Добавим, что на данную момент заканчивается второй тайм встречи, счет в матче 1:0 в пользу «Краснодара».