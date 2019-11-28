«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед» Казахстанский клуб выиграл со счетом 2:1 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена». У хозяев отличились Дмитрий Шомко (50-я минута) и Дишон Бернард, отметившийся автоголом (62). В составе английского клуба единственный гол забил Джесси Лингард (10).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» остается на первом месте, имея в своем активе 10 очков. «Астана» находится на четвертой строчке с тремя набранными очками.

В заключительном туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «АЗ Алкмаар», а «Астана» в гостях сыграет против «Партизана».

Лига Европы

Группа L

5-й тур

«Астана» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Лингард (10), 1:1 – Шомко (50), 1:2 – Бернард, автогол (62).

«Астана»: Эрич, Логвиненко, Постников, Шомко, Рукавина, Бейсебеков, Маевский, Сигурьонссон, Ротариу, Муртазаев (Янга, 90), Хижниченко (Перцух, 85).

«Манчестер Юнайтед»: Грант, Шоу, Туанзебе, Бернард, Лэрд, Гарнер (Рамазани, 84), Льюитт, Чон (Бугейл-Меллор, 65), Лингард, Гомеш (Гэлбрайт, 88), Гринвуд.

Предупреждения: Сигурьонссон (30), Льюитт (59), Логвиненко (69), Бейсебеков (81), Шомко (83), Рамазани (88).