Гол Ари принес «Краснодару» победу в матче Лиги Европы против «Базеля»

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, в составе которой точным ударом с пенальти отличился нападающий Ари (72-я минута).

Добавим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку Ари был удален с поля.

После этой игры «Краснодар», одержавший третью кряду победу в европейском турнире, набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы С. «Базель», ранее уже гарантировавший себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, с десятью очками занимает первое место.

Отметим, что в параллельном матче «Хетафе» в гостях переиграл «Трабзонспор» со счетом 1:0.

В заключительном туре группового этапа «Краснодар» 12 декабря на выезде сыграет против «Хетафе», а «Базель» в тот же день на своем поле встретится с «Трабзонспором».

Чтобы выйти в плей-офф «быкам» надо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей.

Лига Европы

Группа С

5-й тур

«Краснодар» – «Базель» – 1:0 (0:0)

Гол: Ари, 72 (пен.)

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Вильена, Сулейманов (Намли, 57), Газинский (Камболов, 82), Вандерсон, Ари

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Джюмарт, Фрай, Штокер (Буа, 85), Кампо, Окафор (Пюлюлю, 85), Адеми (Кабрал, 68)

Предупреждения: Вандерсон, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 76. Фрай, 90+3. Мартынович, 90+3. Альдерете, 90+5

Удаление: Ари, 90+5

Судья: Мадден (Шотландия)