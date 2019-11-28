Владимир Быстров – об удалении Ари: Нельзя делать такие вещи, тем более, лидеру команды Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий Ари в компенсированное время матча Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

– Нельзя делать такие вещи, тем более, он является лидером команды. Это бред, честно. Как бы тебя не провоцировали - не нужно реагировать. Но не всегда это получается, поэтому бывает такое, – цитирует Быстрова Sport24.ru.

Отметим, что Ари забил единственный гол в этой встрече, реализовав пенальти.

После этой игры «Краснодар», одержавший третью кряду победу в европейском турнире, набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы С.

В заключительном туре группового этапа краснодарская команда 12 декабря на выезде сыграет против «Хетафе».

Чтобы выйти в плей-офф «быкам» надо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей.