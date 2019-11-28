Максим Деменко: Все будет решаться в Испании, и там для «Краснодара» будет тяжелый матч Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о победе российской команды в матче группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

– У «Краснодара» все получилось, на самом деле, и результата добились. Конечно, нужно что-то делать с «Хетафе» в этой ситуации, потому что он выиграл. Все будет решаться в Испании, и там для «Краснодара» будет тяжелый матч, – цитирует Деменко Sport24.ru.

После этой игры «Краснодар», одержавший третью кряду победу в европейском турнире, набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы С.

В заключительном туре группового этапа краснодарская команда 12 декабря на выезде сыграет против «Хетафе».

Чтобы выйти в плей-офф «быкам» надо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей.