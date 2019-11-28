ЦСКА – «Лудогорец»: Кешерю открыл счет в матче В четверг в Москве проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем».

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Счет в этом матче открыл румынский нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, на 66-й минуте замкнувший прострел Кристалдо Вандерсона.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет 1:0 в пользу болгарского клуба.

Отметим, что если ЦСКА не сможет одержать победу в сегодняшнем игре, то лишится шансов на выход в плей-офф европейского турнира.