ЦСКА – «Лудогорец»: Кешерю открыл счет в матче

Счет в этом матче открыл румынский нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, на 66-й минуте замкнувший прострел Кристалдо Вандерсона.
Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет 1:0 в пользу болгарского клуба.
Отметим, что если ЦСКА не сможет одержать победу в сегодняшнем игре, то лишится шансов на выход в плей-офф европейского турнира.
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