ЦСКА – «Лудогорец»: Чалов сравнял счет в матче В четверг в Москве проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем».

Счет в этом матче открыл румынский нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, на 66-й минуте замкнувший прострел Кристалдо Вандерсона. На 75-й минуте форвард армейцев Федор Чалов восстановил равновесие.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет в матче равный - 1:1.

Отметим, что если ЦСКА не сможет одержать победу в сегодняшнем матче, то лишится шансов на выход в плей-офф европейского турнира.