ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе болгарского клуба голом отметился Клаудиу Кешерю (66-я минута), у российской команды отличился Федор Чалов (75).

В параллельной встрече «Ференцварош» на своем поле в концовке матча упустил победу над «Эспаньолом» (2:2).

После этой игры «Лудогорец» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н. ЦСКА с двумя очками занимает четвертое место, лишившись шансов на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

В заключительном туре ЦСКА на выезде встретится с «Эспаньолом», а «Лудогорец» на своем поле примет «Ференцварош».

Лига Европы

Группа Н

5-й тур

ЦСКА – «Лудогорец» – 1:1 (0:0)

Голы: Чалов, 75 – Кешерю, 66

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 77), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Чибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 77), Баджи, Лукоки, Кешерю (Шверчок, 87)

Предупреждения: Кешерю (35), Чалов (59), Абель (81)