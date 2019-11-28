«Рома» в гостях обыграла «Истанбул» Матч завершился уверенной победой римской команды со счетом 3:0.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы турецкий клуб «Истанбул» принимал у себя «Рому». Подопечные Паулу Фонсеки победили со счетом 3:0.

Голами в составе римлян отметился Жордан Верету (30-ая минута), Джастин Клюйверт (41) и Эдин Джеко (45).

В параллельном встрече менхенгладбахская «Боруссия» в гостях оказалась сильнее австрийского «Вольфсберга» со счетом 1:0. Автором единственного гола на 60-й минуте стал капитан команды Ларс Штиндль.

После пяти сыгранных туров лидером группы J является «Боруссия», набравшая восемь очков. Вторую строчку занимает «Рома», уступая немецкому клубу лишь по дополнительным показателям, «Истанбул» с 7 очками идет третьим. Замыкает таблицу «Вольфсберг» (4 очка).

В заключительном матче «Боруссия» примет у себя дома австрийскую команду, а «Истанбул» отправится в Менхенгладбах.