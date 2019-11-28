«Ференцварош» в компенсированное время матча упустил победу над «Эспаньолом» Футболисты «Эспаньола» сыграли вничью с «Ференцварошем» в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе венгерской команды голами отметились Давид Шигер (23-я минута) и Михал Шкварка (90+1, пен.), у испанского клуба точными ударами отличились Оскар Мелендо (31) и Серхи Дардер (90+6).

Отметим, что на 77-й минуте бразильский нападающий «Ференцвароша» Исаэл не смог реализовать пенальти, а в компенсированное время с поля был удален боснийский защитник венгерского клуба Эльдар Чивич (90+4).

В параллельной встрече ЦСКА на своем поле не смог переиграть «Лудогорец» (1:1).

После этой игры «Эспаньол», гарантировавший себе участие в плей-офф европейского турнира, с 11 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош» с шестью очками занимает второе место.

В заключительном туре «Эспаньол» дома встретится с ЦСКА, а «Ференцварош» на выезде встретится с «Лудогорцем».