Ари: Я поступил как ребенок

– Я поступил как ребенок. На протяжении всей игры соперники меня провоцировали, и я потерял голову. Это произошло в последние минуты игры, – цитирует Ари «РИА Новости».
После этой игры «Краснодар», одержавший третью кряду победу в европейском турнире, набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы С.
В заключительном туре группового этапа краснодарская команда 12 декабря на выезде сыграет против «Хетафе».
Добавим, чтобы выйти в плей-офф «быкам» необходимо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей.
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