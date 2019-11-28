Ари: Я поступил как ребенок Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое удаление в матче Лиги Европы против «Базеля».

– Я поступил как ребенок. На протяжении всей игры соперники меня провоцировали, и я потерял голову. Это произошло в последние минуты игры, – цитирует Ари «РИА Новости».

После этой игры «Краснодар», одержавший третью кряду победу в европейском турнире, набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы С.

В заключительном туре группового этапа краснодарская команда 12 декабря на выезде сыграет против «Хетафе».

Добавим, чтобы выйти в плей-офф «быкам» необходимо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей.