Тренер «Лудогорца»: Были близки к тому, чтобы взять три очка в матче с ЦСКА Главный тренер «Лудогорца» Алекси Желязков прокомментировал результат гостевого матча Лиги Европы против ЦСКА (1:1).

- Довольны, как сыграли, но во втором тайме могли быть более собраны и агрессивны. Важно было не пропустить, мы были к этому близки. Также как к тому, чтобы взять три очка, - цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры «Лудогорец» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н. В заключительном туре болгарская команда на своем поле примет «Ференцварош».