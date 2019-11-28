Тренер «Лудогорца»: Были близки к тому, чтобы взять три очка в матче с ЦСКА - Советский спорт
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28 ноября 2019 23:24Футбол

Тренер «Лудогорца»: Были близки к тому, чтобы взять три очка в матче с ЦСКА

Главный тренер «Лудогорца» Алекси Желязков прокомментировал результат гостевого матча Лиги Европы против ЦСКА (1:1).

- Довольны, как сыграли, но во втором тайме могли быть более собраны и агрессивны. Важно было не пропустить, мы были к этому близки. Также как к тому, чтобы взять три очка, - цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры «Лудогорец» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Н. В заключительном туре болгарская команда на своем поле примет «Ференцварош».

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