«Эспаньол» не проигрывает в еврокубках на протяжении 26 матчей Испанская команда за тур до конца гарантировала себе первое место в группе.

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«Эспаньол», сыграв вничью в гостевой игре 5-то тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцварошем» (2:2), продлила свою беспроигрышную серию в еврокубках до 26 матчей, что является рекордным показателем за всю историю. Об этом сообщает британский портал Opta.

Напомним, что беспроигрышная серия испанской команды длится с 14 сентября 2006 года. В последний раз они проигрывали в феврале того же года в матче против «Шальке» (0:3) в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В том турнире победу одержала другая испанская команда – «Севилья».

Лучшие беспроигрышные серии в истории еврокубков имеют следующие клуб: «Аякс» (1994-1996, 21 матч), «Ювентус» (1969-1972, 20 матчей), «Ред Булл Зальцбург» (2016-2018,19 матчей).

Заключительный тур группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» проведет дома против ЦСКА. Встреча состоится 12 декабря в 23.00 по московскому времени.