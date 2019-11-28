Виктор Гончаренко: Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат гостевого матча Лиги Европы против «Лудогорца» (1:1).

- Сегодняшний матч - отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса, - цитирует специалиста «Чемпионат».

После этой игры ЦСКА с двумя очками занимает четвертое место, потеряв все шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном туре ЦСКА на выезде встретится с «Эспаньолом».