Евгений Алдонин: «Лудогорец» показал, они не случайно в Лиге Европы Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал результат матча российской команды с болгарским «Лудогорцем» (1:1).

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- Все ждали победы, но имеем то, что имеем, не получилось забить больше, чем соперник. Игра в целом была равной, «Лудогорец» показал, они не случайно в Лиге Европы, выступают очень достойно. ЦСКА не хватает опыта, реализации, мастерства, многих компонентов, - цитирует Алдонина ТАСС.

После этой игры ЦСКА с двумя очками занимает четвертое место, потеряв все шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном туре ЦСКА на выезде встретится с «Эспаньолом».