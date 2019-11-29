Яка Бийол: Не знаю, почему мы так мало забиваем в Лиге Европы - Советский спорт
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29 ноября 2019 00:32Футбол

Яка Бийол: Не знаю, почему мы так мало забиваем в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (1:1).

- Не знаю, почему мы так мало забиваем в Лиге Европы. Если бы забили в первые полчаса, то все было бы возможно. Очень жаль, но теперь придется сосредоточиться на чемпионате, - передает слова хавбека «РИА Новости».

После этой игры ЦСКА с двумя очками занимает четвертое место, потеряв все шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном туре ЦСКА на выезде встретится с «Эспаньолом».

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