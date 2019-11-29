«Селтик» обыграл на своем поле «Ренн» Футболисты «Селтика» обыграли «Ренн» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1.

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В составе шотландской команды голами отметились Льюис Морган (21-я минута), Райан Кристи (45+1) Майкл Джонстон (74). У французского клуба отличился Адриен Эну (89)

Добавим, что в параллельном матче «Лацио» на своем поле обыграл «ЧФР Клуж» (1:0).

После этой игры «Селтик» набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы Е, «Ренн» с одним очком занимает последнее место.

В заключительном туре «Селтик» на выезде сыграет против «ЧФР Клуж», а «Ренн» на своем поле примет «Лацио».