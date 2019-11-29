Дубль Бруну Фернандеша помог «Спортингу» разгромить ПСВ в матче Лиги Европы Футболисты «Спортинга» одержали крупную победу над ПСВ в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 4:0.

В составе португальской команды дублем отметился Бруну Фернандеш (15-я и 64-я минуты), еще по голу на свой счет записали Луис Феллипе (9) и Жереми Матье (42).

Добавим, что в параллельном матче «Русенборг» на своем поле проиграл ЛАСКу (1:2).

После этой игры «Спортинг» набрал 12 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы группы D, ПСВ с семью очками опустился на третье место.

В следующем туре «Спортинг» в гостях сыграет против ЛАСКа, а ПСВ на своем поле встретится с «Русенборгом».