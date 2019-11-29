«Айнтрахт» в гостях одержал волевую победу над «Арсеналом» Футболисты «Айнтрахта» переиграли «Арсенал» в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

В составе английской команды голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (45). У немецкого клуба дублем отличился Даити Камада (55, 64).

Добавим, что в параллельном матче «Витория Гимарайнш» дома сыграла вничью со «Стандардом» (1:1).

После этой игры «Арсенал» с десятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы F, «Айнтрахт» набрал девять очков и поднялся на вторую строчку.

В заключительном туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Стандарда», а «Айнтрахт» на своем поле примет «Виторию Гимарайнш».