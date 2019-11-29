Никола Влашич: Обидно, что матч в Испании уже ничего не будет значить для ЦСКА - Советский спорт
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29 ноября 2019 01:15Футбол

Никола Влашич: Обидно, что матч в Испании уже ничего не будет значить для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» (1:1).

- У нас не было шансов, чтобы побороться за выход в плей-офф, хотя я думаю, что мы играли хорошо. Обидно, что матч в Испании уже ничего не будет значить для нас, - передает слова хавбека «РИА Новости».

После этой игры ЦСКА с двумя очками занимает четвертое место, потеряв все шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном туре ЦСКА на выезде встретится с «Эспаньолом».

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