Александр Бубнов: Из такой группы ЦСКА обязан был выходить Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступление ЦСКА на групповом этапа Лиги Европы.

- Конечно, такой результат - последнее место в группе - можно назвать полным провалом. Из такой группы ЦСКА обязан был выходить, но нужно учитывать, что команда у Гончаренко молодая и неопытная, плюс было немало травм. В каком-то смысле ничего удивительного в том, что армейцы так плохо выступили. У ЦСКА есть хорошие перспективы, но будет ли руководство клуба терпеть такие результаты и по-прежнему доверять Гончаренко - большой вопрос, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что ЦСКА в пяти матчах группового этапа набрал два очка и потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном матче туре армейцы на выезде встретятся с «Эспаньолом».