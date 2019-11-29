Александр Бубнов: Из такой группы ЦСКА обязан был выходить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 ноября 2019 01:47Футбол

Александр Бубнов: Из такой группы ЦСКА обязан был выходить

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступление ЦСКА на групповом этапа Лиги Европы.

- Конечно, такой результат - последнее место в группе - можно назвать полным провалом. Из такой группы ЦСКА обязан был выходить, но нужно учитывать, что команда у Гончаренко молодая и неопытная, плюс было немало травм. В каком-то смысле ничего удивительного в том, что армейцы так плохо выступили. У ЦСКА есть хорошие перспективы, но будет ли руководство клуба терпеть такие результаты и по-прежнему доверять Гончаренко - большой вопрос, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что ЦСКА в пяти матчах группового этапа набрал два очка и потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном матче туре армейцы на выезде встретятся с «Эспаньолом».

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
Месси принесли 34-ю жертву. Цифры и факты матчей среды в ЛЧ «Барселона» следом за «ПСЖ», «Баварией», «Ман Сити» и «Ювентусом» обеспечила себе посев в первой корзине перед 1/8 финала Лиги чемпионов, а форвард каталонцев Лионель Месси установил новый рекорд. 28.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Чемпион победил, проиграв два периода из трех. ЦСКА одолел «Трактор» Волевая победа ЦСКА, день рождения московского «Динамо», черная серия «Магнитки», головокружение от успеха «Автомобилиста» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 26.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Эрдаль выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Глазырина – 5-я Станислав Поздняков: Никакой речи о нейтральном флаге на ОИ-2020 быть не может Станислав Поздняков: Нет препятствий для российских федераций для полноценного участия в ОИ
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну Проиграв дома «Байеру» U19, юношеская команда железнодорожников вслед за сверстниками из «Зенита» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках. 27.11.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Не добре дошли… ЦСКА не смог обыграть «Лудогорец» и распрощался с надеждами на плей-офф ЛЕ Армейцы вместо реванша за разгром (1:5) в болгарском Разграде вполне могли проиграть «Лудогорцу» и дома, но все же добились ничьей. Которая, впрочем, ничего в турнирном плане команде Виктора Гончаренко не дала. 28.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
01:47 Футбол Александр Бубнов: Из такой группы ЦСКА обязан был выходить
01:27 ММА Макгрегор проведет следующий поединок 18 января
01:15 Футбол Никола Влашич: Обидно, что матч в Испании уже ничего не будет значить для ЦСКА
00:55 Футбол «Айнтрахт» в гостях одержал волевую победу над «Арсеналом»
00:55 Футбол «Мальме» в компенсированное время матча вырвал победу у киевского «Динамо»
00:55 Футбол Дубль Бруну Фернандеша помог «Спортингу» разгромить ПСВ в матче Лиги Европы
00:53 Футбол «Селтик» обыграл на своем поле «Ренн»
00:32 Футбол Яка Бийол: Не знаю, почему мы так мало забиваем в Лиге Европы
00:19 Футбол Евгений Алдонин: «Лудогорец» показал, они не случайно в Лиге Европы
00:04 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: В целом, я доволен игрой команды в матче с «Астаной»
23:51 Пляжный футбол Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
23:46 Баскетбол «Химки» уступили «Фенербахче» в матче Евролиги
23:31 Футбол «Эспаньол» не проигрывает в еврокубках на протяжении 26 матчей
23:30 Футбол Виктор Гончаренко: Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за весь турнир
23:24 Футбол Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА
23:18 Футбол Ари: Я поступил как ребенок
22:52 Футбол «Рома» в гостях обыграла «Истанбул»
22:52 Футбол «Ференцварош» в компенсированное время матча упустил победу над «Эспаньолом»
22:44 Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем», но потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
22:29 Футбол ЦСКА – «Лудогорец»: Чалов сравнял счет в матче
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array