Магомед-Шапи Сулейманов: Впереди у нас решающий матч с «Хетафе» - Советский спорт
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29 ноября 2019 06:13ФутболГичунцев Артур

Магомед-Шапи Сулейманов: Впереди у нас решающий матч с «Хетафе»

Встреча состоится 12 декабря на домашней арене испанского клуба.

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался после победы над «Базелем» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0).

«Считаю, мы должны были побеждать крупнее – 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь. Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу», – заявил футболист», – заявил футболист, чьи слова приводит пресс-служба УЕФА.

На данный момент «Краснодар» занимает 3-е место в группе С, набрав 9 очков. Столько же у «Хетафе», и он расположился на 2-й позиции. Лидер квартета – «Базель» (10), а последнюю строчку занимает турецкий «Трабзонспор» (1).

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