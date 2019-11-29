Магомед-Шапи Сулейманов: Впереди у нас решающий матч с «Хетафе» Встреча состоится 12 декабря на домашней арене испанского клуба.

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался после победы над «Базелем» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0).

«Считаю, мы должны были побеждать крупнее – 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь. Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу», – заявил футболист», – заявил футболист, чьи слова приводит пресс-служба УЕФА.

На данный момент «Краснодар» занимает 3-е место в группе С, набрав 9 очков. Столько же у «Хетафе», и он расположился на 2-й позиции. Лидер квартета – «Базель» (10), а последнюю строчку занимает турецкий «Трабзонспор» (1).