Фернандеш, Хименес и Абубакар претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Стал известен список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте организации, это полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш (два гола в матче ПСВ), форвард «Порту» Венсан Абубакар (дубль в поединке с «Янг Бойз»), а также нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес (гол в игре с «Брагой») и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада (дубль в матче с лондонским «Арсеналом»).

Лучший футболист будет выбран путем голосования, а его итоги станут известны позднее.