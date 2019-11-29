Фернандеш, Хименес и Абубакар претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Стал известен список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Как сообщается на официальном сайте организации, это полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш (два гола в матче ПСВ), форвард «Порту» Венсан Абубакар (дубль в поединке с «Янг Бойз»), а также нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес (гол в игре с «Брагой») и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада (дубль в матче с лондонским «Арсеналом»).
Лучший футболист будет выбран путем голосования, а его итоги станут известны позднее.
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